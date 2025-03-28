Проект о лишении свободы на срок до 5 лет за призывы к санкциям против РФ одобрен для I чтения

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о повышении ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям в отношении РФ и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов рекомендован в пятницу комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству к принятию в первом чтении.

Соответствующий проект закона № 871724-8 предлагает ввести в статьи 280.3, 284.2 и 284.3 Уголовного кодекса России новые квалифицирующие признаки - совершение преступлений из корыстных побуждений или по найму, что повышает ответственность за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям в отношении РФ и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

К данным преступным действиям будут применяться уже существующие в законодательстве меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате их совершения, а также используемого или предназначенного для их финансирования.

Введение новых квалифицирующих признаков в статьи 280.3 и 284 2 УК исключает административную преюдицию за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям в отношении России.

Таким образом, согласно проекту закона, "Призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации либо российских юридических лиц, совершенные из корыстных побуждений или по найму, - наказывается штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет".

Поправки в статью 284.3 предусматривают, что корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, в частности, Международному уголовному суду, а также иностранным государственным органам, совершенные из корыстных побуждений или по найму, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего авторами выступили 400 парламентариев.