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Обвиняемый в шпионаже приговорен к 18 годам лишения свободы в Ростове-на Дону

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Херсонской области Сергея Солодкого виновным в шпионаже и покушении на теракт, сообщает пресс-служба суда.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 600 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Как установил суд, с августа 2022 года по декабрь 2023 года в Херсонской области обвиняемый по заданию иностранной разведки собирал и передавал сведения о Вооруженных силах РФ.

Кроме того, до февраля 2024 года Солодкий прошел обучение для осуществления террористической деятельности, а также хранил и перевозил незаконно взрывные устройства.

Также обвиняемый безуспешно пытался подорвать автомобили начальника территориального отделения МВД России по Херсонской области и российских военных, информирует пресс-служба суда.

Подсудимому инкриминировали ч.3 ст.30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт), ст. 205.3 (обучение в целях осуществления террористической деятельности), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение или перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 276 (шпионаж) УК РФ.

Ростов-на-Дону Южный окружной военный суд Херсонская область
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