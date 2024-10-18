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Житель Керчи получил 13 лет строгого режима за шпионаж в пользу Украины

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма вынес обвинительный приговор жителю Керчи по делу о передаче украинской разведке сведений о дислокации средств противовоздушной обороны. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

"Житель Керчи 2001 года рождения был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК (государственная измена)", - сообщает пресс-служба суда.

Пресс-служба Генпрокуратуры назвала имя осужденного - Владислав Кисляков.

"В суде установлено, что в сентябре 2023 года Кисляков собрал и передал через мессенджер представителю главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ в Керчи", - информирует надзорное ведомство.

В Генпрокуратуре отметили, что переданные данные были достоверными и могли быть использованы Украиной для нанесения удара.

В дополнение к основному наказанию Кислякову назначено ограничение свободы на полтора года после выхода из колонии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Крым Украина Генпрокуратура Керчь Владислав Кисляков
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