Дмитриев заявил о важности диалога между США и РФ для безопасного мира

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Диалог между США и Россией имеет значение в построении более безопасного и процветающего мира, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Какой бы ни была ваша политическая позиция, диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного и процветающего мира для всех", - написал Дмитриев в социальных сетях.

Ранее издание Washington Post сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что Дмитриев проводит в Вашингтоне встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

"Переговоры продолжаются", - сказал источник.

Ранее американские СМИ сообщали о возможной встрече Уиткоффа и Дмитриева в Белом доме.

"Дмитриев, как ожидается, посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с высокопоставленным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами", - говорилось в сообщении телеканала CNN.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам о возможности визита Дмитриева в Вашингтон.

"Да, я подтверждаю. Такой визит возможен", - сказал Песков.

"Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - отметил Песков. При этом он воздержался от более конкретных комментариев.

Сам Дмитриев не исключал, что поедет в Вашингтон.

Он написал в соцсетях: "Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения - это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?".

Дмитриев с 2022 года находится под персональными американскими санкциями. Как сообщали американские СМИ, "правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы позволить госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США, сообщил один из источников".

CNN напомнил, что Дмитриев феврале принял участие в переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.