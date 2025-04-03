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Дмитриев сообщил, что встречается в США с представителями администрации Трампа

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению главы государства 2-3 апреля в Вашингтоне проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Дмитриев написал в своем телеграм-канале, что проводит эти встречи по поручению Владимира Путина.

Глава РФПИ отметил, что "диалог между Россией и США - важнейший для всего мира - был полностью разрушен при администрации Байдена".

"Сегодня на пути к восстановлению конструктивного взаимодействия во многих странах мира стоят многочисленные силы, заинтересованные в сохранении напряженности. Эти силы сознательно искажают позицию России, пытаются сорвать любые шаги к диалогу, не жалея на это ни средств, ни ресурсов", - отметил Дмитриев.

"Да, восстановление диалога - непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед. Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере", - подчеркнул он.

По итогам встреч Дмитриев пообещал дать краткие комментарии.

Кирилл Дмитриев РФПИ США Вашингтон Дональд Трамп
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