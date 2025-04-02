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Журналистка CBS News сообщила о возможной встрече Дмитриева с Уиткоффом в среду

Журналистка CBS News сообщила о возможной встрече Дмитриева с Уиткоффом в среду
Кирилл Дмитриев
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, возможно, в среду проведет встречу со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, сообщила корреспондент американского телеканала CBS News.

"Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным переговорщиком из России Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника", - написала в среду Сара Кук в соцсети Х.

По ее словам, Минфин США временно снял с Дмитриева санкции для того, чтобы Госдеп имел возможность выдать ему визу для поездки.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам о возможности визита главы РФПИ Дмитриева в Вашингтон. "Да, я подтверждаю. Такой визит возможен", - сказал Песков.

"Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - отметил представитель Кремля. При этом он воздержался от более конкретных комментариев.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Дмитриев может на этой неделе обсудить с Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений. "Дмитриев, как ожидается, посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с высокопоставленным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами", - говорилось в сообщении.

Дмитриев с 2022 года находится под персональными американскими санкциями. Телеканал пишет, что "правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США, сообщил один из источников".

CNN напомнил, что глава РФПИ в феврале принял участие в переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.

США Дмитрий Песков Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев
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