Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на предприятии "Онежский судостроительный завод" в Петрозаводске Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Проверка организована по факту пожара в цеху на территории АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, Петрозаводск), сообщает прокуратура республики в четверг.

"На место происшествия выехал прокурор республики Дмитрий Харченков. По его поручению работники прокуратуры осуществляют на месте координацию действий правоохранительных органов и экстренных служб", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств возгорания, а также оценит меры обеспечения пожарной и промышленной безопасности.

Также проверку начали следователи, информирует следственное управление СКР по Карелии.

Как сообщалось, информация о пожаре на заводе поступила в МЧС в четверг в 09:41. Возгорание произошло в производственном боксе площадью 1,5 тыс. квадратных метров, где пламя потушили. Однако огонь перешел на кровлю. По состоянию на 11:10 пожар был локализован на площади 1 тыс. квадратных метров.

При пожаре пострадали три человека, которых госпитализировали. Двое из них находятся в отделении реанимации, их состояние тяжелое.