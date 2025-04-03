Дмитриев находится в США в рамках определенного президентом России мандата

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев находится в Вашингтоне в рамках своего мандата, определенного Владимиром Путиным, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По поручению президента в рамках своего мандата. Он спецпредставитель президента, понятно, по каким вопросам", - ответил он на вопросы, с кем Дмитриев встретится в Вашингтоне и какие вопросы он там будет обсуждать.

"Никаких деталей", - добавил Песков.

По его словам, Дмитриев "даст информацию по завершении контактов".

Дмитриев ранее написал в Telegram, что по поручению путина проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Он упомянул противников восстановления конструктивных отношений с США и назвал восстановление диалога непростым.

"Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед. Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере", - подчеркнул он и пообещал дать комментарии о переговорах уже после их завершения.