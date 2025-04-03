Военные РФ заявили о взятии под контроль села Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожье

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск перешли села Веселое в Донецкой народной республике и Лобковое в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области", - сообщили в Минобороны.

Российские войска в течение суток нанесли поражение цехам производства беспилотников на Украине и предприятию ракетно-комической отрасли, сообщили в министерстве.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", - заявили в ведомстве в четверг.

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