Минобороны РФ сообщило об отражении одной контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили одну контратаку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, потери украинской армии составили свыше 180 человек, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Отражена одна контратака противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, за сутки потери армии Украины составили: более 180 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два миномета, а также пять пунктов управления дронами и склад боеприпасов.

Российские военные в ходе наступательных действий нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - заявили в ведомстве.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71750 военнослужащих, 403 танка, 330 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2244 боевые бронированные машины, 2602 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - сказали военные.

В Минобороны РФ сообщили, что за все время также уничтожены: 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции радиоэлектронной борьбы, 18 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, десять РЛС противовоздушной обороны, 56 единиц инженерной и другой техники.