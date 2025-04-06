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Минобороны РФ сообщило о бомбардировке позиций ВСУ в Курской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, его прикрывал истребитель Су-35, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35С с авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, цель была успешно поражена. "После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования", - сообщили военные.

Минобороны РФ Курская область
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