Минобороны РФ сообщило о бомбардировке позиций ВСУ в Курской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, его прикрывал истребитель Су-35, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35С с авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, цель была успешно поражена. "После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования", - сообщили военные.