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Суд запретил экс-предправления банка "Финансовый стандарт" Маликовой выезжать из РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 28 марта по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) запретил бывшему председателю правления московского банка "Финансовый стандарт" Ольге Маликовой выезжать из России.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, к настоящему времени заявление конкурсного управляющего о взыскании убытков с Маликовой не рассмотрено.

"Сумма заявленных к взысканию требований столь значительна, что любое ухудшение имущественного положения ответчиков и контролируемых ими лиц способно существенно снизить вероятность фактического поступления денежных средств в конкурсную массу", - говорится в документе.

Иск 10 июня 2019 года был заявлен о взыскании с 11 бывших руководителей "Финансового стандарта" 9,2 млрд рублей убытков.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2023 года частично удовлетворил заявление АСВ, было взыскано с Маликовой солидарно с другими лицами, причинившими убыток, 8,3 млрд рублей. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 января 2024 года размер убытков, подлежащий взысканию с Маликовой, определен в сумме 8,6 млрд рублей. Кассационный суд в июле 2024 года отменил вердикты судов нижестоящих инстанций, спор был направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд.

Согласно заявлению конкурсного управляющего, размер субсидиарной ответственности с учетом потенциального размера убытков составляет не менее 8,3 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Финансового стандарта" с 8 июня 2016 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов; в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами; кроме того, выявлена полная утрата собственных средств (капитала). При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, говорилось в сообщении регулятора.

21 июля 2016 года банк по заявлению ЦБ РФ был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Финансовый стандарт" по итогам первого квартала 2016 года занимал 209-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ Финансовый стандарт Ольга Маликова
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