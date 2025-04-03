Володин поддержал работу думской группы по законодательному регулированию криптовалюты

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку работы думской группы по вопросам законодательного регулирования криптовалюты в РФ.

"Давайте подумаем, какие мы могли бы еще решения принять в этой части, формы работы. Если вы предложите, мы поддержим. Не останавливайтесь, дальше продолжайте работу, потому что она крайне важна", - сказал Володин в четверг на заседании.

Он положительно оценил, что "есть профессиональный человек по такому вопросу, очень непростому, но на сегодняшний день во многом определяющему безопасность в финансовой сфере".

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой в четверг на заседании призвал "на законодательном уровне закрепить механизм, связанный с передачей заинтересованным ведомствам, Росимуществу, и дальнейшей реализацией криптовалют, которые изымаются".

"Криптовалюта должна быть признана имуществом. Необходимы легализация и регулирование использования криптовалют, требуется законодательно определить статус организаторов торгов и иных участников этого рынка", - сказал Луговой.

Он отметил, что законодательное регулирование оборота криптовалют - это дополнительный инструмент имущественных инвестиций для граждан, и речь не идет об использовании крипты в качестве платежного средства.

"Мы никогда не говорили, не говорим и не будем говорить о том, что это может быть платежным средством", - сказал депутат.

По его словам, "у нас вся агентура иноагентов, вся агентура западных спецслужб получает только криптовалютой, потому что невозможно на сегодняшний день без соответствующего регулирования определить".

"Если ввести регулирование как можно быстрее, то мы будем это все контролировать, не говоря уже о десятках миллиардах налогов", - считает парламентарий.

Он привел пример: "В прошлом году был осужден один сотрудник правоохранительных органов, у него обнаружили 2700 биткоинов". "Вы, наверное, обратили внимание, что президент Трамп создал специальный фонд, куда внес всю криптовалюту, которая была изъята в Америке - 10 тысяч биткоинов, а здесь у одного нашего сотрудника 2700. По нынешнему курсу - 20 млрд рублей. Ничего подобного история криминалистики в нашей стране в жизни никогда не видела", - сказал также Луговой.

"Я вам пример только одного сотрудника капитана или майора, у которого 2700 биткоинов. Во всей Америке 200 тысяч", - отметил он.

Луговой возглавляет рабочую группу в Госдуме по вопросам законодательного регулирования криптовалюты в РФ.