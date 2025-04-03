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Глава гарнизона подводников под Мурманском арестован по делу о взятке

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава ЗАТО Видяево, гарнизона моряков-подводников, стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Мэру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2024 году фигурант за взятку в размере 15 млн рублей способствовал заключению договоров по обеспечению муниципальных нужд с директором конкретной коммерческой организации.

В прокуратуре Мурманской области уточняют, что предметом договоров стал снос жилых домов в ЗАТО Видяево.

Следствие полагает, что с 29 ноября 2024 года по 21 февраля текущего года обвиняемый получил от директора организации часть взятки - 1,8 млн рублей.

"По ходатайству следователя регионального следственного управления СКР обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщает пресс-служба СУ СКР.

Директор коммерческой организации также стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

По данным с сайта администрации ЗАТО Видяево, его главой является Сергей Богза. Он занимает этот пост с 2022 года.

СКР Мурманская область Видяево
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