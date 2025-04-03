Риэлтору и блогеру назначили обязательные работы за обсуждение покупки жилья на "гробовые"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Томска назначил обязательные работы риэлтору Марине Орловой и блогеру Дарье Черданцевой за скандальное интервью, сообщила прокуратура Томской области.

Орловой назначено 80 часов обязательных работ, Черданцевой - 85 часов.

В соцсетях разошлась запись интервью, на которой Орлова рассказывала, что женщины специально выходят замуж за участников СВО, чтобы на "гробовые" купить себе жилье.

По факту прокуратура возбудила в отношении участниц ролика дела об административном правонарушении по ст.20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).