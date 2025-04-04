Понижение температуры в ближайшие дни произойдет в трех федеральных округах РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Температура понизится в регионах Приволжского, Северо-Западного и Южного федеральных округах, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры затронет Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Причем, сильнее всего оно будет сказываться в Приволжском федеральном округе", - сказал Вильфанд.

Так, понижение температуры произойдет в Санкт-Петербурге. Если в пятницу ночью будет от 0 до плюс 5 градусов, днем - плюс 4 - плюс 9, то уже в ночь на субботу минус 1 - минус 6, а дневные температуры будут близки к нулевой отметке - от минус 1 до плюс 3 градусов. "А дальше такие заметные низкие температуры - в ночь на воскресенье минус 3 - минус 8, небольшой дождь пойдет, потом мокрый снег, а уже 7 апреля местами дождь и снег". В последующие дни температура будет ниже нормы на 4 градуса.

"Достаточно значительное произойдет понижение температуры на юге Приволжского федерального округа, уже к понедельнику там температура понизится, например, на 6-7 градусов. На севере Приволжского федерального округа будут такие же температуры, как в центре Европейской России. И тоже и дождь, и снег", - сказал Вильфанд.

Он отметил при этом, что еще в четверг на Волге были рекордно высокие температуры - в Уфе температура поднялась до плюс 19 градусов, в Казани - до плюс 16,5, в Оренбурге - до плюс 19,5 градуса.

Кроме того, понижение температуры прогнозируется в Южном федеральном округе, однако она все равно будет выше нормы.

"В выходные температура будет выше нормы на 3 градуса. И в начале следующей недели она приблизится только к норме. Это касается и Крыма, и Краснодарского края. А вот на востоке Южного федерального округа, в Астраханской области, все равно температура будет на 3-4 градуса выше нормы", - уточнил Вильфанд.

Так, в Краснодарском крае вместо температуры плюс 20 - плюс 25 градусов будет плюс 15 - плюс 18.