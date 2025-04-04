Непогода прогнозируется в регионах Сибири

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Осадки и сильный ветер прогнозируются в регионах Сибири из-за очень теплой погоды, установившейся в этих регионах, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода прогнозируется в Сибири в течение ближайших дней", - сказал Вильфанд, отметив, что очень теплая погода всегда сопровождается неблагоприятными погодными условиями.

Так, в Алтайском крае, где температура поднимется до плюс 20 градусов, прогнозируется сильный ветер с порывами до 24 м/с, а 5 апреля - дождь с грозой. В Новосибирской области, где потеплеет до плюс 15 - плюс 16 градусов, в субботу прогнозируется дождь, гроза. В Томской и Кемеровской областях ожидается ветер до 24 м/с. В Хакасии прогнозируется дождь и ветер до 24 м/с.