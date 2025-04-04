Семь украинских БПЛА сбито за ночь в Калужской области

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении семи беспилотников ВСУ над территорией региона.

"Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены семь БПЛА. Пять БПЛА уничтожены в Тарусском районе, по одному БПЛА - в Дзержинском и Малоярославецком районах", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.