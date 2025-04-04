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Пострадавших и повреждений при массовой ночной атаке БПЛА в Орловской области нет

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об отсутствии пострадавших при массовой атаке украинских дронов на регион минувшей ночью.

"Одна из самых массовых атак вражескими беспилотниками на Орловскую область совершена этой ночью - перехвачены и уничтожены 30 БПЛА. Спасибо нашим силам ПВО - повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 30 беспилотников самолетного типа на Орловской областью в ночь на пятницу.

Орловская область
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