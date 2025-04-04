Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 107 беспилотников ВСУ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 107 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны РФ.

"За период с 21:00 по Москве 3 апреля по 05:00 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Согласно нему, 34 дрона нейтрализовано над Курской областью, 30 - над Орловской областью, 18 - над Липецкой областью, семь - над Калужской областью, четыре - над Ростовской областью, четыре - над Азовским моря, три - над Тамбовской областью, три - над Московским регионом, два - над Брянской областью, один - над Воронежской областью и один - над Тульской областью.