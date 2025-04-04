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ФСБ предотвратила теракт в подмосковном общежитии военных курсантов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами военнослужащего, который готовил подрыв общежития в Подмосковье.

Теракт планировался в воинской части Минобороны России, заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

В ФСБ сообщили, что при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, "причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных ВУЗов".

"В средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления", - добавили в ЦОС.

ФСБ Подмосковье Московская область
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