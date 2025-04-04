Поиск

Минэкономразвития предложило отменить ограничения на рубку в горных лесах

Это может упростить создание горных трасс и установку подъемников

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало законопроект, который позволит строить инфраструктуру горнолыжных комплексов на лесных участках без ущерба для окружающей среды, сообщил глава ведомства Максим Решетников на II Всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш".

"Мы предлагаем снять ограничения на рубку в эксплуатационных и защитных горных лесах. Мы четкий перечень должны определить, что это должны быть только трассы, только подъемники", - сказал министр.

"Закон, о котором я сказал, сейчас уже находится на заключении в Минюсте, и мы планируем в этом месяце внести законопроект в правительство. С Минприроды проработали также инициативы по расширению перечня объектов, допустимых к строительству в национальных парках и снятие ограничений по предельным параметрам высотности и этажности", - сказал Решетников.

Максим Решетников Минприроды Минюст Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСПП пока не ознакомлен с позицией правительства по деприватизации

ФСБ предотвратила теракт в подмосковном общежитии военных курсантов

В Белоруссии утвердили систему обмена данными с РФ об иностранцах

Отражена атака БПЛА, летевшего на Москву

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу

Дмитриев заявил, что многие компании США хотят занять в РФ те ниши, откуда ушел европейский бизнес

Что произошло за день: четверг, 3 апреля

Минцифры обдумывает финансирование "Почты России" за счет автоштрафов

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });