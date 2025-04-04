Минэкономразвития предложило отменить ограничения на рубку в горных лесах

Это может упростить создание горных трасс и установку подъемников

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало законопроект, который позволит строить инфраструктуру горнолыжных комплексов на лесных участках без ущерба для окружающей среды, сообщил глава ведомства Максим Решетников на II Всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш".

"Мы предлагаем снять ограничения на рубку в эксплуатационных и защитных горных лесах. Мы четкий перечень должны определить, что это должны быть только трассы, только подъемники", - сказал министр.

"Закон, о котором я сказал, сейчас уже находится на заключении в Минюсте, и мы планируем в этом месяце внести законопроект в правительство. С Минприроды проработали также инициативы по расширению перечня объектов, допустимых к строительству в национальных парках и снятие ограничений по предельным параметрам высотности и этажности", - сказал Решетников.