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АСВ хочет взыскать с экс-бенефициара банка "Мастер-капитал" Бажанова 184 млн рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) 3 апреля подала в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании свыше 184 млн рублей убытков с бывшего бенефициара московского банка "Мастер-капитал" Феликса Бажанова и бывшего председателя правления кредитной организации Владимира Викторова.

Основанием для подачи заявления "послужило предоставление банком заведомо невозвратных кредитов заемщику, который был связан с Бажановым, в результате чего кредитной организации был причинен ущерб в размере более 184 млн рублей", сообщает АСВ.

Арбитражный суд Москвы отложил на 26 июня иск АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка, а также о взыскании с них 2 млрд рублей убытков.

Оба иска были поданы в 2021 году, позднее они были объединены в одно производство.

Иски поданы к Викторову, Бажанову, бывшим председателю совета директоров Максиму Строганову, зампредправления Виктору Седых и Наталье Строгановой.

Банк России отозвал лицензию у банка "Мастер-капитал" 20 февраля 2018 года. ЦБ тогда разъяснил, что деятельность "Мастер-капитала" "была ориентирована на обслуживание интересов его собственника".

"Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - сообщал регулятор.

Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом 6 июня 2018 года, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

"Мастер-капитал" по итогам 2017 года занимал 311-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ Арбитражный суд Москвы Банк России Владимир Викторов Мастер-капитал Феликс Бажанов
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