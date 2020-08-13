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Бывший собственник банка "Мастер-Капитал" Бажанов заочно арестован

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в четверг санкционировал заочный арест бывшего собственника банка "Мастер-Капитал", предпринимателя Феликса Бажанова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Бажанову заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Суть обвинения в суде не уточнили.

Бажанов объявлен в международный розыск.

Вместе с тем, по данным "Коммерсанта", бывшему собственнику банка "Мастер-Капитал" и экс-спонсору раллийной команды "Камаз-мастер" Феликсу Бажанову инкриминируются два эпизода вывода средств из "Мастер-Капитала" на сумму более 600 млн рублей.

Центробанк отозвал лицензию у банка "Мастер-Капитал" в феврале 2018 года.

Мастер-Капитал Феликс Бажанов

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