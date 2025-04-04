В РФ потери ВСУ на курском направлении за сутки оценили более чем в 190 человек

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В течение суток на курском направлении вооруженные силы Украины потеряли более 190 человек, за всё время боевых действий там - свыше 71,9 тыс., сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 71 940 военнослужащих.

В ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах сёл Горналь, Гуево и хутора Олешня, информирует министерство обороны РФ.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги, Журавка, Кондратовка, Локня, Мирополье, Новониколаевка, Приволье, Садки и Юнаковка в Сумской области", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, общие потери ВСУ в технике с начала боев в Курской области составляют: 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2 247 боевых бронированных машин, 2 609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.