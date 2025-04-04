Суд вернул недвижность на 400 млн руб. в собственность Мурманского морского рыбного порта

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Суд по иску прокуроров вернул в собственность Мурманского морского рыбного порта недвижимость на сумму более 400 млн рублей, незаконно отчужденную бывшими акционерами предприятия, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.

"Судом требования прокуратуры удовлетворены, сделки признаны недействительными, принято решение о возврате имущества кадастровой стоимостью более 400 млн рублей в собственность предприятия с долей участия Российской Федерации в размере 100% акций", - заявили в надзорном ведомстве.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.

Ранее прокуратура Мурманской области проводила проверку законности отчуждения производственных объектов, являвшихся собственностью порта. "Установлено, что экс-акционеры Мурманского морского рыбного порта осуществили сделки с недвижимым имуществом предприятия, обратив его в свою пользу, после чего сдали в аренду порту, а также выдали заем на 400 млн рублей, в котором порт не нуждался", - сказали в прокуратуре.

Там добавили, что реальной целью совершения этой цепочки сделок "являлось создание задолженности стратегического предприятия перед бывшими акционерами".

"Поскольку сделки осуществлялись с нарушением закона и имели единую цель - причинение ущерба предприятию, прокуратура обратилась в суд с иском о признании их недействительными и возврате имущества", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области вынес решение о взыскании в доход государства 100% акций ММРП по иску ФАС России. Акции порта были списаны с лицевого счета АО "Зевс" и с личного счета Даниила Полещука (бывшего исполнительного директора ММРП). Впоследствии контроль над ММРП был передан Росрыболовству.

В июне 2023 года глава Росрыболовства Илья Шестаков выразил мнение, что предыдущие собственники ММРП "много что вывели из активов, которые раньше принадлежали Мурманскому рыбному порту", и Росрыболовство уже запросило в Росреестре "инвентаризацию тех объектов, которые остались в порту".

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.