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Суд вернул недвижность на 400 млн руб. в собственность Мурманского морского рыбного порта

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Суд по иску прокуроров вернул в собственность Мурманского морского рыбного порта недвижимость на сумму более 400 млн рублей, незаконно отчужденную бывшими акционерами предприятия, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.

"Судом требования прокуратуры удовлетворены, сделки признаны недействительными, принято решение о возврате имущества кадастровой стоимостью более 400 млн рублей в собственность предприятия с долей участия Российской Федерации в размере 100% акций", - заявили в надзорном ведомстве.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.

Ранее прокуратура Мурманской области проводила проверку законности отчуждения производственных объектов, являвшихся собственностью порта. "Установлено, что экс-акционеры Мурманского морского рыбного порта осуществили сделки с недвижимым имуществом предприятия, обратив его в свою пользу, после чего сдали в аренду порту, а также выдали заем на 400 млн рублей, в котором порт не нуждался", - сказали в прокуратуре.

Там добавили, что реальной целью совершения этой цепочки сделок "являлось создание задолженности стратегического предприятия перед бывшими акционерами".

"Поскольку сделки осуществлялись с нарушением закона и имели единую цель - причинение ущерба предприятию, прокуратура обратилась в суд с иском о признании их недействительными и возврате имущества", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области вынес решение о взыскании в доход государства 100% акций ММРП по иску ФАС России. Акции порта были списаны с лицевого счета АО "Зевс" и с личного счета Даниила Полещука (бывшего исполнительного директора ММРП). Впоследствии контроль над ММРП был передан Росрыболовству.

В июне 2023 года глава Росрыболовства Илья Шестаков выразил мнение, что предыдущие собственники ММРП "много что вывели из активов, которые раньше принадлежали Мурманскому рыбному порту", и Росрыболовство уже запросило в Росреестре "инвентаризацию тех объектов, которые остались в порту".

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.

Генпрокуратура РФ Мурманская область Мурманский морской рыбный порт
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