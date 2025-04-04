Еще один мирный житель ранен в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненом мирном жителе в селе Двулучное Валуйского округа из-за попадания дрона в автомобиль.

"В селе Двулучное Валуйского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Мужчина с ожогами лица и руки самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале в пятницу.

По словам губернатора, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение после оказания необходимой медицинской помощи. Транспортное средство полностью уничтожено огнём.

Ранее он сообщил о пяти пострадавших в результате атак беспилотников. По его данным, в поселке Пролетарский Ракитянского района из-за удара дрона по территории коммерческого объекта получили ранения четверо мужчин. Еще один человек был ранен в хуторе Балки Шебекинского округа.