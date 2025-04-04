Белгородский губернатор сообщил о пяти пострадавших после двух атак БПЛА

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам беспилотников, ранены пять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате удара беспилотника по территории коммерческого объекта были ранены четверо мужчин.

"Бригады СМП доставляют троих мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в областную клиническую больницу. Четвертого пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал губернатор в Telegram.

В поселке повреждены 8 транспортных средств и фасад здания.

В хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник нанес удар по работающей в поле сельхозтехнике. Ранен водитель, который сам обратился в Большетроицкую районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Раненого перевели в областную клиническую больницу.