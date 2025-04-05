Более 20 ландшафтных пожаров тушат в Красноярском крае

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные МЧС РФ тушат более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае, огонь охватил шесть строений, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

Тушение осложняется сильным ветром скоростью до 27 м/с/

"В Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево Шушенского района огонь охватил три жилых и три нежилых дома", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание в селе Каптырево локализовано на площади 1,5 тыс. кв. метров.



