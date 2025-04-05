Два пожарных поезда направили на тушение пожаров в Красноярском крае и Хакасии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Два пожарных поезда Красноярской железной дороги направлено для тушения ландшафтных пожаров в Хакасии и Красноярском крае, сообщает в субботу КрасДЖ в своем телеграм-канале.

Пожарный поезд со станции Абакан находится на перегоне Тигей - Ташеба (Усть - Абаканский район Хакасии, окрестности города Абакана). Пожарные расчеты поезда оказывают помощь спасателям МЧС в тушении пала сухой травы.

Пожарный поезд со станции Саянская вместе со спасателями МЧС принимает участие в ликвидации возгорания в деревне Калиновка (Саянский район Красноярского края).

Угрозы железнодорожной инфраструктуре нет.

В составе пожарного поезда - цистерны со 120 тоннами воды и до 5 тонн пенообразователя.