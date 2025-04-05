Ситуация с ландшафтными пожарами в Хакасии осложнилась из-за шквального ветра

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Шквалистый ветер осложнил в субботу ситуацию с ландшафтными пожарами в Республике Хакасия/

"В республике установилась теплая погода с порывами ветра до 30 м/с, что способствует осложнению пожарной обстановки", - сообщил в своем телеграм-канале глава республики Валентин Коновалов.

Согласно прогнозу синоптиков, штормовой ветер в Хакасии усилится, порывы ветра достигнут ураганных значений от 33 м/с и более, сказано в сообщении ГУ МЧС.