Режим ЧС введен в связи с природными пожарами в Хакасии

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Режим ЧС объявлен в субботу в Республике Хакасия из-за природных пожаров, сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.

По его словам, он провел оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"Осложненная пожарная обстановка сейчас сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение. Для восстановления задействованы бригады энергетиков", - отметил Коновалов.

В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов и социальных объектов, произошло падение деревьев и повреждение автомобилей, информация о количестве объектов и пострадавших в данный момент уточняется.

На 66-ом км дороги Абакан - Саяногорск ограничено движение автомобилей.

К тушению пожаров привлечен личный состав всех подразделений пожарной службы и добровольной пожарной охраны, патрульные, патрульно-маневренные группы муниципальных образований. Весь резерв и техника введен в боевой расчет.