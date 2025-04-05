Более 90 населенных пунктов в Красноярском крае остались без света из-за урагана

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Отключения электроэнергии зафиксированы в субботу в 94 населенных пунктах Красноярского края в связи со шквальным ветром, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для борьбы с последствиями стихии в территориях края будут задействованы все необходимые ресурсы, отмечается в сообщении. В центральных и южных районах Красноярского края наблюдается усиление ветра до ураганного, с порывами 33 м/с и более, что способствует образованию пылевых бурь и распространению пожаров.

По поручению главы региона Михаила Котюкова заместитель председателя правительства Леонид Шорохов находится на связи с территориями, где наблюдается особо серьезная ситуация. Пострадавшим районам будет оказана вся необходимая помощь.

По данным ГУ МЧС РФ по краю, сейчас пожарные ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров. В Минусинске пожарным удалось остановить распространение огня и защитить жилые дома. В селе Каптырево Шушенского района огонь охватил три жилых дома и три нежилых.

Неблагоприятная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится и в воскресенье. Жителям края рекомендовано по возможности оставаться дома, в помещениях не открывать окна, ни в коем случае не разводить открытый огонь на улице.