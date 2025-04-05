Роспотребнадзор заявил, что в РФ нет случаев лихорадки чикунгунья

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Случаев лихорадки чикунгунья, из-за которой на острове Реюньон введен чрезвычайный план оперативного реагирования, в РФ не зарегистрированы, информация о распространении заболевания находится на контроле Роспотребнадзора.

"По информации Роспотребнадзора, с начала 2025 года в мире зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья вследствие местной передачи возбудителя (...) На территории РФ случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы", - сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что, согласно информации в СМИ, на острове Реюньон в Индийском океане, находящемся под юрисдикцией Франции, введен чрезвычайный план оперативного реагирования, связанный с ростом заболеваемости лихорадкой чикугунья.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в России есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание.

"В РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков", - добавили в ведомстве.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном, переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге.

Основными симптомами заболевания является повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

