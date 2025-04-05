Поиск

Роспотребнадзор заявил, что в РФ нет случаев лихорадки чикунгунья

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Случаев лихорадки чикунгунья, из-за которой на острове Реюньон введен чрезвычайный план оперативного реагирования, в РФ не зарегистрированы, информация о распространении заболевания находится на контроле Роспотребнадзора.

"По информации Роспотребнадзора, с начала 2025 года в мире зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья вследствие местной передачи возбудителя (...) На территории РФ случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы", - сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что, согласно информации в СМИ, на острове Реюньон в Индийском океане, находящемся под юрисдикцией Франции, введен чрезвычайный план оперативного реагирования, связанный с ростом заболеваемости лихорадкой чикугунья.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в России есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание.

"В РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков", - добавили в ведомстве.
Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном, переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге.

Основными симптомами заболевания является повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС введен в Саранске после атаки БПЛА

Труба центральной котельной рухнула под напором ветра в красноярском райцентре

Труба центральной котельной рухнула под напором ветра в красноярском райцентре

Количество пострадавших от урагана в Хакасии выросло до одиннадцати

Движение поездов приостановлено между двумя станциями на Транссибе

Режим ЧС введен в связи с природными пожарами в Хакасии

Режим ЧС введен в связи с природными пожарами в Хакасии

Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

По подозрению в коррупции арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников

По подозрению в коррупции арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников

В Хакасии потушили 34 из 43 ландшафтных пожаров

БПЛА атаковали промышленное предприятие в Чапаевске в Самарской области

"Битцевский маньяк" Пичушкин готов рассказать о других нераскрытых убийствах

"Битцевский маньяк" Пичушкин готов рассказать о других нераскрытых убийствах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6131 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов193 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });