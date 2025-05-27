Российских туристов предупредили о вспышке лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - На Шри-Ланке зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья, вирус которой переносят комары, сообщает посольство РФ в республике.

"Минздрав Шри-Ланки, а также местные ведущие вирусологи фиксируют наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. С учетом актуальной эпидемиологической обстановки рекомендуется соблюдать соответствующие профилактические меры", - говорится в телеграм-канале.

Как отметили в дипмиссии, для предотвращения проникновения комаров в дома на оконных и дверных проемах необходимо установить защитные сетки. Открытые участки кожи или одежду опрыскивать репеллентами. Носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время.

Лихорадка чикунгунья переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь.

