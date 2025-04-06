Атака БПЛА отражена в нескольких районах Ростовской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников над Ростовом-на-Дону и тремя районами за прошедшую ночь.

"Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах", - написал он в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

По его сведениям, проверяется информация о падении обломков на административное здание в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, пострадавших нет.