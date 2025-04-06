Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 апреля

Акции протеста против Трампа, последствия урагана в Иркутской области, атака хуситов на авианосную группу США

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Миллионы людей по всему миру приняли участие в акциях протеста против политики президента Дональда Трампа и Илона Маска. Демонстрации прошли во всех 50 американских штатах, сообщил телеканал CNN.

- Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество экс-главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб.

- Семь человек, в том числе ребенок, пострадали из-за урагана в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев. По уточненным данным, в результате вызванных ураганом пожаров уничтожено 17 жилых домов.

- Средства ПВО сбили беспилотники над Ростовом-на-Дону и еще тремя районами Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Всего за ночь, по данным Минобороны, было уничтожено 11 беспилотников над тремя регионами РФ.

- Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении серии ударов по американскому авианосцу Harry Truman и кораблям сопровождения в Красном море.

- МВД Израиля запретило въезд в страну двум членам британского парламента от Лейбористской партии Абтисаму Мухамеду и Юань Яну, прибывшим в Тель-Авив в сопровождении двух помощников, сообщила газета The Times of Israel.