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Более 30 ландшафтных пожаров потушено в Хакасии

Более 30 ландшафтных пожаров потушено в Хакасии
Фото: МЧС РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В субботу и в ночь на воскресенье в Хакасии ликвидировано 34 ландшафтных пожара, происходивших на фоне ураганного ветра, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Ликвидирован 31 ландшафтный пожар, общая длина огненного фронта приближалась к 80 километрам, общая длина огненного фронта приближалась к 80 километрам. Еще четыре ландшафтных пожара потушены в ночь с субботы на воскресенье, их общая длина по фронту составила 6,5 километров", - говорится в сообщении.

Наиболее продолжительные палы фиксировались в Бейском, Боградском, Усть-Абаканском районах, а также в окрестностях Саяногорска.

Кроме того, в 23 случаях от огня пострадали различные постройки в Абакане, Черногорске, Саяногорске, Аскизском, Ширинском, Орджоникидзевском, Бейском и Алтайском районах. Больше всего возгораний ликвидировано в Усть-Абаканском районе.

МЧС России Хакасия
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