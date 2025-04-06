Более 30 человек пострадали в результате урагана в Хакасии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших от урагана в Хакасии увеличилось до 32 человек, сообщил минздрав региона.

"По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 32 человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

Госпитализировано пять человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные находятся на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Накануне в Хакасии прошел ураган, скорость ветра достигала 30 м/с. В связи с природными пожарами в регионе введен режим ЧС.