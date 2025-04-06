Минобороны заявило о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток улучшили положение на ряде направлений в зоне специальной военной операции.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, двух штурмовых, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега" в районах населенных пунктов Котляровка, Ленина, Новопавловка, Зеленый Кут, Елизаветовка, Димитров, Новоэкономическое, Удачное, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Петровское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в воскресенье.

Отмечается, что ВСУ здесь потеряли до 430 человек.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Разлив, Поддубное, Богатырь, Карла Маркса Донецкой народной республики, Январское, Гавриловка Днепропетровской области и Марфополь Запорожской области", - сообщило Минобороны.

По его данным, потери ВСУ в данном районе составили свыше 130 человек, танк, 155 мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства, уничтожен склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Понятовка, Приднепровское и Велетенское Херсонской области", - отметили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, на белгородском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ в районе восьми населенных пунктов Сумской области.

"Потери противника составили до 65 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склады боеприпасов и горючего", - отметили в ведомстве, добавив, что в зоне действия группировки "Запад" ВСУ за сутки потеряли до 230 человек.

"Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Радьковка, Двуречанское, Загоруйковка Харьковской области и Макеевка Луганской народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что "Южная" группировка войск за сутки уничтожила две боевые бронированные машины ВСУ, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США.