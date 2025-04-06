Беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Восемь населенных пунктов атаковали украинские дроны в Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков.

"В хуторе Гаевка Волоконовского района беспилотник атаковал припаркованный на территории сельхозпредприятия легковой автомобиль - у транспортного средства поврежден кузов", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Гладкова, в Шебекинском округе в селе Ржевка дрон сдетонировал о землю - в стоящем рядом домовладении выбиты окна и посечен забор. В городе Шебекино от удара БПЛА выбиты окна в частном доме. В районе села Белянка беспилотник атаковал припаркованный в поле служебный автомобиль сельхозпредприятия - у машины повреждены кузов и колеса. В селе Вознесеновка в результате атаки FPV-дрона на территории частного домовладения выбиты окна в жилом доме и летней кухне. В селе Нижнее Берёзово-Второе вследствие атаки беспилотника повреждено остекление легкового автомобиля.

В селе Берёзовка Борисовского района с БПЛА сброшено взрывное устройство - в частном доме пробита кровля.

В Краснояружском районе в хуторе Вязовской в результате атаки дрона выбиты окна и повреждена стена частного дома.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил губернатор.