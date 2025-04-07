На Кубани после атаки БПЛА повреждено железнодорожное полотно

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении ж/д полотна и контактной сети в Тимашевском районе региона.

"По информации ЕДДС Тимашевского района, один из подавленных системой ПВО беспилотников украинского режима упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. Повреждено полотно и контактная сеть", - говорится в сообщении.

Вследствие падения дрона никто не пострадал, возгорания не произошло.

На месте инцидента работает аварийная бригада РЖД, к ликвидации последствий привлечены ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска, 27 человек и 7 единиц техники.

На время ремонта поезда пойдут по объездным путям. Задержек в движении нет.

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