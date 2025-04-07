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На участке ж/д пути на Кубани полностью восстановили движение после падения БПЛА

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Движение по второму ж/д пути в Тимашевском районе Краснодарского края, поврежденному в понедельник в результате падения БПЛА, восстановлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

"В 11:22 мск восстановлено движение по второму пути между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в понедельник один из подавленных системой ПВО украинских беспилотников упал на ж/д полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Крамаренко в Краснодарском крае. В результате было повреждено ж/д полотно и контактная сеть.

Поезда на время ремонтных работ были направлены на объездные пути. В 9:40 по Москве было восстановлено движение по одному пути.

Задержек в движении нет.

РЖД Краснодарский край
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