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В России производство водки в I квартале упало почти на 23%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Производство водки в России в первом квартале 2025 года снизилось в годовом измерении на 22,7%, до 12,8 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Коньячные предприятия сократили производство на четверть, до 1,4 млн дал, ликеро-водочных изделий было выработано 3,6 млн дал (на 9,2% меньше). В целом спиртных напитков за этот период было выработано 19,5 млн дал, что на 20,7% меньше прошлогоднего.

Снижение производства Росалкогольтабакконтроль объясняет ростом ставки акциза и минимальной розничной цены. Вместе с тем в винодельческой отрасли наблюдается позитивная динамика, в частности по тихим и игристым винам.

Так, производство виноградных вин за три месяца этого года выросло на 11,5%, до 8,4 млн дал. Темпы роста выпуска игристых (шампанских) вин были выше - 15,6%, до 3,7 млн дал. В то же время производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта упало в более чем 4 раза, до 21,1 тысячи дал, с содержанием этилового спирта - в три раза, до 4,6 млн дал. Плодовой алкогольной продукции было выработано 356,8 тысячи дал, что почти в 10 раз меньше, чем годом ранее.

Резко снизился и выпуск слабого алкоголя - до 288,3 тыс. дал с 5,1 млн дал годом ранее.

Всего производство алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-марте составило 32,6 млн дал, что на 26,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Росалкогольтабакконтроль
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