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В Думу внесен законопроект о статусе ветерана для священников в зоне СВО

В Думу внесен законопроект о статусе ветерана для священников в зоне СВО
Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 884784-8 о предоставлении статуса ветерана боевых действий священнослужителям, служащим в зоне СВО не менее четырех месяцев.

Законопроект предусматривает признание ветеранами боевых действий священнослужителей централизованных религиозных организаций, которые не менее четырех месяцев совершали богослужения, другие обряды и церемонии с участием военнослужащих, мобилизованных и добровольцев в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области либо в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию России а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе России и приграничных территориях российских регионов, прилегающих к районам проведения СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

Предоставление статуса предусмотрено при наличии письменного подтверждения руководящего органа (центра) соответствующей централизованной религиозной организации, говорится в проекте.

Кроме того, законопроект предлагает предоставить статус инвалида боевых действий таким священнослужителям, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в указанные периоды.

Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет устанавливаться правительством.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, а распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Поправки вносятся в закон "О ветеранах".

Авторами инициативы стали члены думского комитета по госстроительству во главе с его председателем Павлом Крашенинниковым.

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