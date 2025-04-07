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Что произошло за день: понедельник, 7 апреля

Заявление Кремля об идее прекращения огня на Украине, закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций, падение курса биткойна, комментарий РКН о судьбе канала "ВЧК-ОГПУ"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ поддерживает идею о прекращении огня на Украине, но сначала нужно ответить на целый ряд вопросов, заявил пресс-секретарь его Дмитрий Песков.

- Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций. Он вступит в силу 1 сентября.

- В Госдуму внесен законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий священникам, служащим в зоне СВО не менее четырех месяцев.

- Трамп пригрозил Китаю дополнительными 50-процентными пошлинами в случае, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары.

- Курс биткойна упал до минимума с ноября прошлого года и к 14:45 по московскому времени дешевел на 3,7%.

- Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 50% акций АО "Петербургский нефтяной терминал".

- Производитель спецодежды "Булава" купил четыре ростовских фабрики "Глории Джинс".

- Роскомнадзор переадресовал Telegram вопрос о блокировке телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ" (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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