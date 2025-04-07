ФАС просит производителей ПВХ исключить необоснованный рост цен

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба в целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства направила письма АО "Саянскхимпласт", АО "БСК" и АО "Каустик", чтобы исключить необоснованный рост цен на поливинилхлорид (ПВХ).

Ведомство сообщило, что ежемесячно отслеживает производство, продажи и стоимость товаров нефтехимии.

Кроме того, ФАС рекомендует производителям разработать и согласовать с ней торговые политики в отношении реализации ПВХ. Они должны предусматривать приоритет внутреннего рынка, порядок ценообразования, недопустимость экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями.

Также служба указала, что компаниям необходимо проинформировать своих дистрибьюторов о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования на ПВХ.

Поливинилхлорид используется в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания, что может влиять на конечную стоимость многих товаров, в том числе социально значимых, напомнили в ФАС.