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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

"Ростех" вышел из проекта строительства моста через Лену

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ООО "РТ-Развитие бизнеса" (дочерняя компания "Ростеха") вышло из числа совладельцев ООО "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) – консорциума, созданного для реализации проекта строительства моста через реку Лену, говорится в данных ЕГРЮЛ.

С 22 июня 33,4%-я доля "Ростеха" принадлежит группе "ВИС".

В "Ростехе" "Интерфаксу" подтвердили, что корпорация вышла из проекта.

"Что касается дальнейшего участия "Ростеха" в этом проекте, то в текущей макроэкономической ситуации мы видим необходимость сосредоточить свои усилия на других задачах, которые имеют стратегическую важность для выполнения целей по достижению технологического суверенитета и укреплению обороноспособности страны", - сообщили в "Ростехе".

Как сообщалось, в конце 2019 года "РТ-Развитие бизнеса" и группа "ВИС" создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" для реализации проекта строительства моста через реку Лену. Правительство региона в январе 2020 года определило компанию концессионером строительства. Концессионное соглашение будет действовать в течение 25 лет. В НИК структура "Ростеха" получила 33,4%, "ВИС" - 66,6%.

В декабре 2020 года Сбербанк открыл 10-летнюю кредитную линию на 25 млрд рублей на строительство моста. Общий объем бюджета проекта на инвестиционной стадии оценивался банком в 83 млрд рублей.

Строительство моста предусмотрено в плане дорожного строительства России на период 2023-2027 годов с объемом финансирования 35,1 млрд рублей из всех источников.

Автомобильный переход через Лену свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Как отмечают власти региона, ввод объекта "обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83% населения Якутии", объем грузоперевозок, предположительно, вырастет до 6 млн тонн, пассажиропоток – до 8 млн человек в год.

Первый этап проекта прошел экспертизу, он предусматривает подготовительные работы, которые уже ведутся. Само строительство будет на втором этапе. При этом проект второго этапа был скорректирован и оптимизирован, в начале июня вновь отправлен на Главгосэкспертизу.

Ростех
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