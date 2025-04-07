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Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки на курском направлении более чем в 150 человек

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило в понедельник, что суточные потери вооруженных сил Украины на курском направлении составили более 150 человек.

"За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его информации, за все время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла там более 72 470 человек.

Как сообщили в Минобороны, в ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах сёл Горналь, Гуево, и хутора Олешня.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", - сказали в министерстве обороны.

По его данным, общие потери в технике ВСУ на курском направлении составляют: 404 танка, 331 боевая машина пехоты, 297 бронетранспортеров, 2 256 боевых бронированных машин, 2 637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Минобороны РФ
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