Путин подписал закон о расширении источников пополнения региональных фондов драгметаллов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который расширяет источники пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, сообщает официальный портал правовой информации.

Согласно действующему законодательству, региональные госфонды драгоценных металлов и камней могут пополняться за счет закупок у работающих на рынке компаний, в том числе аффинажных, за счет приобретения уникальных самородков у компаний, которые занимаются их добычей. Также разрешено пополнять фонды драгоценными металлами и камнями и изделиями из них в случае передачи регионам по наследству или в дар.

Средства, которые тратятся на покупку этих ценностей для государственных фондов, должны учитываться в источниках финансирования дефицита бюджета региона. Средства, полученные от федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, не могут использоваться для формирования фондов.

Одобренный ранее сенаторами закон предлагает дополнить этот перечень возможностью пополнения фондов за счет приобретения ювелирных изделий у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, художников-ювелиров и других физических лиц. При этом изделия должны иметь художественное или иное культурное значение.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.